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Samsun'da görevli polis FETÖ'den gözaltına aldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğünde görevli baş polis memuru Necati T

09 Nisan 2018 17:59

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğünde görevli baş polis memuru Necati T., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli baş polis memuru Necati T.\'yi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlkadım ilçesinde bulunan evinde gözaltına aldı. Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Necati T., adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ayrıca görevinden uzaklaştırıldı.

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