-SAMSUN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ SAMSUN (A.A) - 23.09.2010 - Terme ilçesinde aynı lokantadan tavuk döner yiyen 97 kişi zehirlenme teşhisi ile Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alında. Fenk Mahallesi'nde Dursun B'ye ait bir lokantadan tavuk döner yiyen ve mide bulantısı, halsizlik şikayeti ile Terme Devlet Hastanesi'ne başvuran 97 kişi zehirlenme teşhisi ile tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, zehirlenenlerin 94'ünün öğrenci olduğunu, tedavisi tamamlanan 15 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. Yetkililer, bir servisin, tamamen boşaltılarak, zehirlenme teşhisi konulan hastalara ayrıldığını belirtti. 90 yatak kapasitesi olan hastanede bazı hastalar bekleme salonundaki kanepelere yatırılarak tedavi edildi. Zehirlenen öğrencilerden Murat Yılmaz, ilçe meydanında bulunan lokantadan genellikle lise öğrencileri ve dershaneye giden öğrencilerin yemek yediğini, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını anlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye lokantayı mühürledi.