T24 LogoT24 Logo
Gündem

SAMSUN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ SAMSUN (A.A)

23 Eylül 2010 23:51

-SAMSUN'DA GIDA ZEHİRLENMESİ SAMSUN (A.A) - 23.09.2010 - Terme ilçesinde aynı lokantadan tavuk döner yiyen 97 kişi zehirlenme teşhisi ile Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alında. Fenk Mahallesi'nde Dursun B'ye ait bir lokantadan tavuk döner yiyen ve mide bulantısı, halsizlik şikayeti ile Terme Devlet Hastanesi'ne başvuran 97 kişi zehirlenme teşhisi ile tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, zehirlenenlerin 94'ünün öğrenci olduğunu, tedavisi tamamlanan 15 kişinin taburcu edildiğini bildirdi. Yetkililer, bir servisin, tamamen boşaltılarak, zehirlenme teşhisi konulan hastalara ayrıldığını belirtti. 90 yatak kapasitesi olan hastanede bazı hastalar bekleme salonundaki kanepelere yatırılarak tedavi edildi. Zehirlenen öğrencilerden Murat Yılmaz, ilçe meydanında bulunan lokantadan genellikle lise öğrencileri ve dershaneye giden öğrencilerin yemek yediğini, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını anlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediye lokantayı mühürledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24