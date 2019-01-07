Samsun'da gemi battı; 6 kişi hayatını kaybetti

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 13 mürettebattan 7'si sağ kurtarıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, gemideki 13 kişilik mürettebattan 7'sinin kurtarıldığı, 6 kişinin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.