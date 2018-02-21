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Samsun'da FETÖ'nün Karşılama Komitesi'ne operasyon: 4 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polis FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Samsun İl Karşılama Komitesi Üyesi' oldukları iddia edilen 4 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı

21 Şubat 2018 19:08

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polis FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Samsun İl Karşılama Komitesi Üyesi\' oldukları iddia edilen 4 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün  \'Samsun İl Karşılama Komitesi Üyesi\' 4 kişiye yönelik Samsun\'un Atakum, Salıpazarı ve Asarcık ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda öğretmen Murat S., imam olarak görev yapan Yüksel E., iş adamı Ercan D. ve ev hanımı Şengül K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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