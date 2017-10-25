Samsun'da FETÖ'den 2'si polis 4 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda 2\'si polis 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah il merkezinde FETÖ/PDY soruşturmasıkapsamında operasyon gerçekleştirdi. 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen emekli polis memuru Fatoş İ., Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ferhat T., esnaf Mustafa K. ile eski Canik Başarı Üniversitesi Rektör Yardımcısı\'nın eşi Nebahat Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delilerine el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



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