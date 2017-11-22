Samsun'da FETÖ şüphelisi 9 polis adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 emniyet mensubu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım günü Samsun merkezli Çarşamba, Bafra ve Tekkeköy ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis emekli ve meslekten ihraç edilen 2 polisin yanı sıra 7 emniyet mensubunu gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet\'teki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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