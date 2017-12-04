Samsun'da FETÖ şüphelisi 6 astsubay adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 astsubay adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniylet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 gün önce Samsun merkezli Gaziantep, Antalya ve Van illerinde eş zamanlı Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında halen görevde olan jandarma astsubaylar Mehmet Sait Y., Aytekin T., Muhammet Ş. Ahmet K. ile 3 ay önce açığa alınan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'nda görevli deniz astsubay Özkan K. ve emekli jandarma astsubay Aydın Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve görev yaptığı yerlerdeki odalarında yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün sorgulanan şüpheliler, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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