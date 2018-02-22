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Samsun'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmesı kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

22 Şubat 2018 21:21

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmesı kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 15 Şubat Perşembe günü meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel sektör çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında aynı gün 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden ise 2\'si tutuklanmış, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

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