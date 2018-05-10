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Samsun'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkez ile Terme ve Bafra ilçelerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı

10 Mayıs 2018 19:22

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkez ile Terme ve Bafra ilçelerinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen 2\'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. 
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Terme ve Bafra ilçeleri ile kent merkezinde operasyon düzenledi. Örgüte ait kurumda öğretmenlik yapan S.N.O. adlı kadın ile yine örgüt kurumunda işçi olarak çalışan eşi S.O., Gazi Üniversitesi\'nden ihraç edilen eski araştırma görevlisi S.E. adlı kadın, makine tamircisi E.O., öğretmenlikten ihraç edilen M.B., iş güvenliği uzmanı H.A. ve C.T., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; dijital veriler ele geçirilirken, S.N.O. ve eşi S.O.\'nun evinde yapılan aramada 2 adet F serisi 1 dolar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

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