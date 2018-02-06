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Samsun'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 14 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 16 şüpheli, gözaltına alındı

06 Şubat 2018 17:11

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 14 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 16 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen 14 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da olduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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