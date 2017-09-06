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Samsun'da FETÖ operasyonu; 16 gözaltı

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla 3'ü kadın toplam 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı

06 Eylül 2017 16:20

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmasında, \'ByLock\' programı kullandıkları iddiasıyla 3\'ü kadın toplam 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında aralarında öğrenci, serbest meslek ile özel sektörde çalılşan ve ByLock kullandıkları iddia edilen 3\'ü kadın toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

 

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