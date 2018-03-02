T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 8'i kadın 15 kişi gözaltına alındı

02 Mart 2018 16:34

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 8\'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen meslekten ihraç edilen öğretmen olan 8\'i kadın toplam 15 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN FETÖPDYEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğüFETÖPDYOperasyondaSağlıkSamsunEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24