Samsun'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 8\'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah kent merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda meslekten ihraç edilen meslekten ihraç edilen öğretmen olan 8\'i kadın toplam 15 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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