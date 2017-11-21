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Samsun'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla 3'ü kadın 13 kişi, polis tarafından gözaltına alındı

21 Kasım 2017 16:49

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturmasında, \'ByLock\' programı kullandıkları iddiasıyla 3\'ü kadın 13 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Samsun merkezli 19 Mayıs, Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün kapatılan okul ve dershanelerinde çalışan 3\'ü kadın toplam 13 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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