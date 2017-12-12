Samsun'da evde tüp bomba gibi patladı: 1 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir evde tüpten sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patalamada, evin bazı duvarları yıkıldı, daire sahibi Hatice Yılmaz (58) yaralandı.

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Anafartalar Caddesi\'nde bir binanın ilk katındaki dairede, mutfakta bulunan 12 kilogramlık tüp, gaz sıkışması sonucu patladı. Tüpün bomba gibi patlaması sonucu evin bazı duvarları yıkıldı, camları kırıldı. Patlamada, ev sahibi Hatice Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yılmaz, çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyük panik ve korkuya neden olan patlama sonrası polis ekipleri olay yerinde önlem aldı. Samgaz 187 Doğal Gaz Acil ekipleri de binanın doğal gazını kesti. Evde yapılan incelemelerde, patlamanın, tüpten sızan gazın mutfağa dolması ardından da ocağın yakılmasıyla meydana geldiği belirlendi.



FOTOĞRAFLI