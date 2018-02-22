Samsun'da engelli dernek başkanı ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da mültecilere yardımda bulunan UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneği Başkanı Hüseyin Kılınç (50), dernekte ölü bulundu. Bedensel engelli Kılınç\'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesinde bulunan UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneği\'nde meydana geldi. Eve gitmeyen dernek başkanı Hüseyin Kılınç\'tan haber alamayan kardeşi, dernek binasına gitti. Kapının açılmaması üzerine Kılınç\'ın kardeşi durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen polisler, demir kapının camını kırıp içeri girdi. Dernekte yapılan incelemede, Hüseyin Kılınç oturduğu engelli aracından yüzüstü yere düşmüş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kılınç\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Hüseyin Kılınç\'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kılınç\'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.



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