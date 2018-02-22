T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da engelli dernek başkanı ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da mültecilere yardımda bulunan UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneği Başkanı Hüseyin Kılınç (50), dernekte ölü bulundu

22 Şubat 2018 19:54

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da mültecilere yardımda bulunan UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneği Başkanı Hüseyin Kılınç (50), dernekte ölü bulundu. Bedensel engelli Kılınç\'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesinde bulunan UH-DE Uhuvvet ve İnfak Derneği\'nde meydana geldi. Eve gitmeyen dernek başkanı Hüseyin Kılınç\'tan haber alamayan kardeşi, dernek binasına gitti. Kapının açılmaması üzerine Kılınç\'ın kardeşi durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen polisler, demir kapının camını kırıp içeri girdi. Dernekte yapılan incelemede, Hüseyin Kılınç oturduğu engelli aracından yüzüstü yere düşmüş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kılınç\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Hüseyin Kılınç\'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kılınç\'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNUHDE UhuvvetDerneği Başkanı Hüseyin KılınçBedenselKılınçOlaySamsunDerneğiEveHüseyin KılınçKapınınOlayDernekteSağlıkSamsun EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24