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Samsun'da eğitim uçağı düştü

Yardıma giden havaalanı itfaiye ekibi de kaza yaptı

Fotoğraf: Arşiv

24 Mart 2017 15:53

Samsun’da bir eğitim uçağı havaalanına iniş yaparken düştü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre öğrenci pilot Ecenaz Kalyoncu’nun kullandığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi'ne (UZAYTEM) ait eğitim uçağı, Samsun-Çarşamba Havalanına inmeye çalışırken kaza yaptı.

Pist dışına çıkan pilot, toprak zemine çarparak takla attı. Uçakta büyük maddi hasar meydana gelirken, pilot ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı, Samsun’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Uçağı kurtarmak için giden havaalanı itfaiye ekibinin aracı da virajı alamayarak devrildi. Kazada itfaiye görevlileri Ömer Pat ve Mustafa Arıcı yaralandı.

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