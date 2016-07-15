Samsun'da dünyada deniz doldurarak yapılan ilk golf sahası havadan böyle görüntülendi!

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz doldurularak yapılan golf sahası Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımıyla açıldı.

370 dönüm arazide kurulan sahanın 250 dönümü golf, 120 dönümü ise peyzaj ve rekreasyon alanı olacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz golf sahasıyla ilgili şunları söyledi: ''Deniz dolgusu yaparak oluşturduğumuz rekreasyon alanımızı golf alanına dönüştürdük. 9 delikli sahamızı tamamen bitirdik, 18 delikli hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'a ayrı bir değer katacak golf sahası aynı zamanda turizm aktivitesinin gelişmesinde de büyük rol oynayacak. Bugün buranın açılışı yapmak bizim için çok önemli çünkü burası şehrimizin vitrini gibi.''