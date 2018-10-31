Samsun'da Doğu Yakası Operasyonu: 6'sı çocuk, 20 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- YILPORT Samsunspor- Kastamonuspor 1966 maçında Doğu Tribünü\'nde ev sahibi taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili 6\'sı çocuk, 20 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2\'nci Lig Beyaz Grup ekipleri Yılport Samsunspor-Kastamonuspor 1966 arasında 21 Ekim Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada, Doğu Tribünü\'nde ev sahibi takım taraftarları arasında çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis tarafından \'Doğu Yakası Operasyonu\' düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6\'sı çocuk, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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