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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 Iraklı gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 1 Iraklı gözaltına alındı

09 Ekim 2017 16:56

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 1 Iraklı gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi\'nde oturan Iraklı 38 yaşındaki A.H.M.A.H.\'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Sivil ekiplerin dün düzenlediği baskında, şüpheli evinde yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçen dijital verilere de el konuldu.
Türkiye\'ye yasa dışı yollardan girip Samsun\'a geldiği belirlenen A.H.M.A.H. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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