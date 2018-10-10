Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operasyonda, 4\'ü Irak, 1\'i Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Irak ve Suriye\'de DEAŞ\'in faaliyetlerine katıldığı istihbaratı üzerine harekete geçerek, operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu M.H.A.E.S, S.H.A.A.H, A.N.S.S, Z.S.A.A. ve Suriye uyruklu A.A.O. gözaltına alındı. Baskın düzenlenen evlerde arama da yapan ekipler, bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara da el koydu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

