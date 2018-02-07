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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

07 Şubat 2018 18:36

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nün de desteğiyle, İlkadım ile Atakum ilçelerinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. 6 ekip ve 54 personelle, bugün gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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