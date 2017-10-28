Samsun'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'ncü yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Kutlamalar Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ile başladı. Anıt Park\'ta düzenlenen çelenk törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, anıta çelenk bıraktı. Çelenk sunumundan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada İlkadım-Tepecik Mahallesi Muhtarı Mikdat Bayraktar baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Vali Osman Kaymak, Anıt Şeref Defteri\'ni imzaladı. Vali Kaymak, şöyle dedi:

\"Cumhuriyet ile yönünü belirleyen ve çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefini gerçekleştirmek için 93 yıldır büyük gayret gösteren milletimiz, yoluna kararlılıkla devam etmektedir. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı\'nda aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor size minnet duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun.\"

Vali Şahin\'in konuşmasının ardından Atatürk Anıt\'ında ki tören sona erdi. Protokol üyeleri daha sonra Cumhuriyet Meydanı\'ndan düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü\'ne katıldı. Askeri bandonun eşlik ettiği yürüyüş DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sona erdi.

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