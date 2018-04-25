T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da çocuklar Kızılay'ın festivalinde eğlendi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Kızılayı tarafından çeşitli illerde düzenlenen Mavi Çocuk Festivali'nin üçüncüsüne Samsun ev sahipliği yaptı

25 Nisan 2018 21:01

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRK Kızılayı tarafından çeşitli illerde düzenlenen Mavi Çocuk Festivali\'nin üçüncüsüne Samsun ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 500 çocuk, festivalde doyasıya eğlendi.
Genç Kızılay Başkanlığı tarafından Türkiye\'de üçüncüsü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali, Samsun\'un Atakum ilçesindeki Kızılay kampında yapıldı. Çocuk festivaline Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı Samsun Şube üyeleri ve yaşları 7-14 arasında olan 500 öğrenci katıldı. Festivalde çocuklar halat çekme, ip atlama, top kapmaca ve körebe gibi çeşitli oyunlar oynadı. Çocuklara etkinlikte yemek ikram edildi, programın sonunda çeşitli hediyeler verildi.
Festival hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, \"Mavi Çocuk Şenliği Türkiye’nin 10 ilinde yapılırken, Samsun Kızılayı olarak biz de en güzelini yapıyoruz. Samsun’da 500’e yakın öğrenci ile birlikte bu şenliği yaptık. Bu şenlikte farklı bölgelerdeki çocukları birbirleriyle karşılaştırıyoruz. Kardeşlik duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şenlik 23 Nisan’a atfen yapıldı. 23 Nisan kültürünü biz çocuklarımıza yaymak istiyoruz. Böylelikle de 23 Nisan deyince çocuklarımız hem kardeşlik duygularını hatırlasınlar hem birlikteliği hatırlasınlar hem eğlensinler hem de mutlu olsunlar diye düşündük\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökhanDHA TÜRK KızılayıMaviFestivaliSamsunYaklaşıkGenç Kızılay BaşkanlığıTürkiyeFestivali Samsun AtakumKızılayTürk Kızılayı SamsunBaşkanı Dr Habib Demirel Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24