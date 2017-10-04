Samsun'da 'ByLock' operasyonu: 15 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen özel sektör çalışanı 15 kişi, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bulduğu dijital verilere el koydu.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



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