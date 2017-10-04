T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da 'ByLock' operasyonu: 15 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı

04 Ekim 2017 16:30

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen özel sektör çalışanı 15 kişi, eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bulduğu dijital verilere el koydu.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHASAMSUN KaçakçılıkOrganize SuçlarMüdürlüğüFETÖPDYSamsun Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkPolisEmniyet MüdürlüğüneFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24