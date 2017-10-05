Samsun'da 'ByLock' kullandığı iddia edilen13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları iddia edilen 8\'i kadın, 13 kişi adliyeye sevk edldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 6 gün önce kent merkezinde FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyonda 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, ByLock kullandıkları iddia edilen 8\'i kadın, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel sektör çalışanları olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere de el konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'nde 6 gün boyunca sorgulanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.



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