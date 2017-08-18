Samsun'da bir otomobilde 1 kilo bonzai bulundu!

Samsun'da polis tarafından 1 kilo bonzai ve eroin yapımında kullanılan 3 gram afyon sakızıyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında 55 plakalı kiralık bir otomobil ile İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Sivil ekipler şüphelilerin İstanbul'dan geldiği otomobili dün gece Samsun- Ankara Karayolu'nda durdurdu. Otomobilin bagajında arama yapan polis 1 kilo bonzai ve eroin yapımında kullanılan 3 gram afyon sakızı ele geçirdi.



Otomobilde bulunan Muzaffer A. (50), Akif B. (40), Serdar H. (32) ve Erol Ç. (32) gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.