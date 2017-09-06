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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da iki kişi arasında borç- alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

06 Eylül 2017 18:10

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da iki kişi arasında borç- alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun\'un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunan 51 yaşındaki Mahtan D. ile  48 yaşındaki Sedat Özdil yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Mahtan D., Sedat Özdil\'i bacaklarının 3 farklı yerinden bıçakla yaraladı. Yere düşen Sedat Özdil, çevredekilerin haber vermesi sonucu gelen 112 ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sedat Özdil, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli ise.,Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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