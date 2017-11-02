Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi 5 Iraklı yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 40 yaşındaki Tarık Kılıç\'ı, göğsünden bıçakla yaraladıkları iddia edilen 5 Iraklı gözaltına alındı.

Olay, dün İlkadım İlçesi Çiftlik Mahallesi\'nde meydan geldi. İddiaya göre Iraklı bir grup ile Türk gençlerinin bulunduğu grup arasında kavga çıktı. Bu sırada olay yerinde olan Tarık Kılıç, kavgayı ayırmak için araya girince Iraklı grubun saldırısına uğradı. Dövülen Kılıç, daha sonra bıçakla göğsünden yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Irak uyruklu, A.A. (33), M.E.M.F. (41), M.A.H. (32), M.R.S. (19) ve M.J.A.A.\'yı (38) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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