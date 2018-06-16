Samsun'da bayramda plajlar doldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Ramazan Bayramı\'nın ikinci günü, plajlar dolup, taştı.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil, bayramın ikinci günü vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu kentte, plajlarda renkli görüntüler odtaya çıktı. Vatandaşlar, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na ait 65 cankurtaran da sahilde gün boyu görev yaparak ellerindeki megafonlarla vatandaşları dikkatli olmaları ve fazla açılmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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