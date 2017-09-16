Samsun'da Barzani'nin referandum kararı protesto edildi

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN\'da sivil toplum örgütleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKYB) bağımsızlık referandumu kararına Atatürk Anıtı önünde toplanarak tepki gösterdi.

Samsun\'da bazı sivil toplum örgütleri, IKBY 25 Eylül\'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu kararını protesto etti. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Türkmen bayraklarıyla Mesut Barzani, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Atatürk Anıtı önüne kadar yürüyen grup adına burada açıklama yapan Kerküklü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi\'nden emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Kudret Kevseroğlu, bu referandumu kabul etmediklerini dile getirerek, şöyle dedi:

\"Bu karar;, bölücü iç ve dış mihrakların, özellikle İsrail olmak üzere bazı ülkelerin sevinçlerine sevinç katmıştır. Referandumdan olumlu sonuç aldığı takdirde 2-3 yıl içinde bağımsız Kürdistan devleti kurulmasına karar verilmesi planlanmaktadır. 2003 yılından önce 900 bin olan Kerkük nüfusu, diğer illerden ve Kürt köylerinden getirilerek 1 milyon 600 bine ulaşmıştır. Saddam\'ın Kerkük\'ü Araplaştırma politikası 2003 yılında Amerika’nın ihtilali ile sona ermiş ve o tarihten itibaren Barzani ve Talabani’nin Kürtleştirme politikası başlamıştır. Araplar tarafından işgal edilen Türkmen arazileri Arapların Kerkük’ü terk etmesiyle Kürtlerin eline geçmiştir. Herkesçe malumdur ki Kerkük tarihiyle, yapıtlarıyla ve halkıyla Irak Cumhuriyetine bağlı bir Türk şehridir. Bunu bir çok Arap, Türk ve diğer yabancı yazarlar yayınlarında ortaya koymuşlardır.\"

Kerkük’ün, kurulması istenen bu kukla devletin sınırları içerisinde olmasını asla kabul etmediklerini ifade eden Prof.Dr.Kevseroğlu, şöyle konuştu:

\"Irak’ın toprak bütünlüğünü her zaman koruduk ve koruyacağız. Her şeyden önce kendi arasında anlaşamayan Barzani ve Talabani grupları, yıllarca acımasızca birbirini katletmişlerdir. Bu iki grubun kuracağı devlet çatısında Türkmenlerin ne kadar insanca yaşayabilecekleri tartışılır. Bugüne kadar Türkmenlere yapılan baskıların gelecekte yapılmayacağına kim garanti verebilir? Aslında Barzani’nin resmi başkanlık süresi dolmuş, siyasi ve ekonomik krizlerin üzerini örtmek amacıyla bu referandumu gerçekleştirmek arzusundadır. 12 Ağustos 2015 tarihinden beri başkanlığı yasal değildir. Kürt meclisi çalışmamaktadır. Referandum kararını meclis alması gerekirken parti kararıyla alınmıştır. Biz Irak Türkmenleri olarak bu referandumu boykot ediyoruz. Yapılmasını ve sonuçlarını asla kabul etmiyoruz. İstiklal savaşının önemli hareket noktası olan bu kahraman şehirden dünyaya sesimizi duyuruyor ve Barzani ye gereksiz egosundan vazgeç diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti\'nin Türkmenlere ve bu olaylara karşı aklı selim, kararlı ve çözümcü bir politika izlemesini canı gönülden temenni ederiz.\"

Açıklama ardından bir süre daha slogan atan grup, daha sonra dağıldı.



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