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Samsun'da baba ve oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu, tutuklandı

28 Şubat 2018 18:38

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Ordu-Samsun karayolunda bir halk otobüsünü durdurdu. Kimlik kontrolü yapıp, otobüste arama yapan polis ekipleri, yolculardan H.A.\'nın çantasında 115 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik polisleri, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleriyle H.A.\'ya uyuşturucuyu sattığı iddia edilen Hasan Baş (49) ve oğlu Nadir Baş\'ı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde bahçesinde yapılan aramalarda 7 paket içinde 85 gram esrar, 750 kök dişi hintkeneviri fidesi ve 8 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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