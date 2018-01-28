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Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

28 Ocak 2018 20:20

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 
Olay, Bafra ilçesi Örencik Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet K. (45), iddiaya göre, Ahmet Palat (76) ve Merdiye Palat (58) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Ahmet Palat, evine giderek tüfeğini aldı. Olay yerine gelip, kavgaya tekrar katılan Palat\'ın elinden Ahmet K., tüfeği almaya çalıştı. Boğuşma sırasında tüfek ateş alınca Merdiye Palat vuruldu. Palat, kasığından ve karın bölgesinden yaralanırken, çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Merdiye Palat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Palat da darp sonucu yaralanarak, aynı hastanede tedaviye alındı. Ahmet K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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