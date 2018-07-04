T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da aranan 32 kişi yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 32 kişiyi yakaladı

04 Temmuz 2018 15:04

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 32 kişiyi yakaladı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada kent genelinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 3 ay ila 22 yıl arasında değişen hapis cezası ve para cezası bulunan toplam 32 kişi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNEmniyet MüdürlüğüArananBürosuSamsunEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüDüzenlenenEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24