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Samsun'da aranan 10 kişi yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 10 kişiyi yakaladı

09 Şubat 2018 17:07

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 10 kişiyi yakaladı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 38 ekip ve 88 personelin katılımıyla kent genelinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 5 ay ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 9 kişi ile 31 bin lira para cezası bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

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