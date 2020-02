Samsun'da anne ve çocuklara eğitim veriliyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi\'nin açtığı Bilgi ve Kültür Evleri\'nde, sosyoekonomik yönden geri kalmış mahallelerde oturan 3-5 yaş arası 97 çocuk ve 97 anneye eğitim veriliyor. Projeyle, aile ve çocukların daha kaliteli eğitim ve hizmet alması, aile içi bağların ve ekonomik yapının güçlendirilmesi hedefleniyor, ayrıca yeni neslin madde alışkanlığına karşı eğitilmesi hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin Nisan ayında aldığı karar ve uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da tavsiyesi ile İlkadım ilçesinin Zeytinlik, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinde \'Bilgi ve Kültür Evleri\' açıldı. Zeytinlik Mahallesi\'nde 2, Kadıköy Mahallesi\'nde 1 ve Anadolu Mahallesi\'nde 2 olmak üzere toplam 5 Bilgi ve Kültür Evi\'nde 3-5 yaş arası 97 çocuk ve 97 anneye eğitim verileceği belirtildi. Projeyle, Samsun\'un sosyoekonomik olarak geri kalmış mahallelerinde oturan ailelere daha kaliteli eğitim ve hizmet sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, aylık hane geliri bin TL ve altında olup, 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan ailelerin eğitilerek, aile içi bağların güçlendirilmesi, ekonomik imkanın artırılması, ayrıca yeni neslin madde alışkanlığına karşı eğitilmesi hedefleniyor.

Zeytinlik Mahallesi Bilgi ve Kültür Evi\'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, buradaki çocuklar ve annelerle bir araya geldi. Türk toplumunun en önemli ihtiyaçlarından birinin çocukların eğitimi olduğunu belirten Şahin, \"Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu anlamda çocuklarla birlikte annelerin de kendilerini geliştirmesi ve annelik noktasında çocuklara karşı nasıl davranmaları konusunda eğitim almaları hem anneleri mutlu ediyor hem de aileyi mutlu ediyor. İnşallah bu örnekler çoğaltılarak devam edecektir. Her şeyden önce sağlam bir aile yapısı oluştuğunda inşallah kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, çocukları etkileyecek davranışlardan çocuklar kurtulmuş olacak. Çünkü aile bütünlüğü ve ailedeki dayanışma her zaman bu problemlerin önünü keser ama ailedeki bilinçsizlik ve iletişim zayıf olduğunda çocuklar ailede mutlu olamıyorlarsa, nerede mutlu olacaklarsa oraya yöneleceklerdir. Bu da dolayısıyla hem çocukların hem de ailenin başına problemler getirecektir. Onun için bu yapılan çalışmalar gerçekten çok güzel. Burada herkes mutlu. Mutlu toplum ancak böyle oluşur. Bunu daha da genişleterek ve sayılarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

\'PROJEYİ GENİŞLETECEĞİZ\'

Kentte 5 Bilgi ve Kültür Evi açıldığını belirten Şahin, \"97 çocuk ve 97 de annemiz var. Zaman zaman babalar da geliyor. Burada bulunan hocalarımız çocuklarımızın ve annelerimizin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda anneler burada çeşitli kurslardan ürettikleri şeyleri de pazarlayıp, satabiliyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğü\'nden de faydalanıyorlar. Buradaki temel amaç, bu mahallerimizin gelişmesi noktasında çok eksiklikler var, daha önceki yıllarda da yapılaşma anlamında, imar noktasında sıkıntılı yerleşim alanlarında her türlü şer odakları at oynatacak alanı buluyorlar. Bizim bu semtlerimizde de bu olaylar geçmişten beri uyuşturucunun, gayrimeşru iş yapanların bir alanı olarak seçtiği bir çevreydi. O anlamda biz de bu çevrenin çocuklarına sahip çıkalım dedik. Bu çevrenin ailelerine destek olmak istedik ve böyle bir çalışmayı burada gerçekleştirdik. Bunlar daha başlangıç, ileride bahçeli evler bulup, iyi bir çalışma yapıp bunu geliştirmek zorundayız. Her küçük başlangıçlar büyük hizmetlere vesile olur\" diye konuştu.

\'SOSYALLEŞİYORUZ\'

Bilgi ve Kültür Evleri\'nde çocuklarıyla birlikte eğitim gören 2 çocuk annesi Hanife Ak (38) ise şunları söyledi:

\"5 yaşındaki çocuğumla birlikte buraya geliyorum. Biz daha önce burası açılmadan önce evlerdeydik. Evimizde tek kişi çalıştığı için çocuklarımızı özel kreşlere veremedik. Böyle bir yer olduğunu duyduk ve başvurumuzu yaptık. Çocuğumuz burada ana sınıfı eğitimini alıyor. Çok güzel etkinliklere katılıyor. Biz de bilmediğimiz el işlerini öğreniyoruz. Daha sonra bunların dışarıda satışlarını yapabiliyoruz. Biz sosyalleşiyoruz, çocuk sosyalleşiyor. Bu durumdan eşim de mutlu oluyor.\"

EL İŞİNDEN KAZANDIĞIM PARAYI ÇOCUKLARIMA HARCIYORUM

El işinden kazandığı parayla çocuğu için alışveriş yaptığını ifade eden 1 çocuk annesi Derya Şentaş (28) ise \"Burada arkadaşlarla el işi yapıyoruz. 5 yaşında bir kızım var. Çocuk güzel eğitim alıyor. Kızımın çok sinirli bir yapısı vardı ve buraya geldikten sonra çok uysallaştı. Eşim buraya gelmeme destek veriyor. Mahallede de artık komşuluk yok. Burada birbirimizle her şeyimizi paylaşıyoruz. Burada yaptığımız el işlerinin parası bize dönüyor. Buradan kazandığım parayla çocuğumu koşa koşa mağazaya götürüyorum, ona harcıyorum, onları giydiriyorum. En azından eşimden para almamış oluyorum. Kendi emeğim ile çocuğuma bir şeyler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Mutfağıma da harcıyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI