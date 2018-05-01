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Samsun'da AKP'nin Büyükşehir adayı belli oldu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın, AKP'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti

01 Mayıs 2018 22:05

AKP, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AKP'den milletvekili aday adayı olmak için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz'ın yerine, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i aday göstereceğini duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın, AKP'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinden sonra, AKP Samsun İl Başkanlığı temayül yoklaması yaptı.

Sonuçlar, Genel Merkez'e gönderildi. Ardından Ankara’ya İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin çağrıldı. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda, 3 Mayıs Perşembe günü yapılacak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı'nda partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin olmasına karar verildi. (DHA)

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