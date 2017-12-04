Samsun'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hırsızlık

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Havza ilçesinde bulunan Kaplıcalar Aile Sağlığı Merkezi\'ne çatıdan giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler 4 bilgisayar ile 1 cep telefonu çaldı.

Havza ilçesi Medrese Mahallesi\'nde bulunan Kaplıcalar Aile Sağlığı Merkezi\'ne hafta sonu kapalı olmasını fırsat bilen kimliği belirsiz kişi veya kişiler çatıdan binaya girip odaların kapılarının camlarını kırarak içeri girdi. Odalarda bulunan 4 bilgisayarlar ile bir cep telefonunu çaldı. Bu sabah mesai başlamasının ardından işyerine gelen sağlık çalışanları kırılan kapıları görünce şaşırdı. Çağırılan polis ekipleri inceleme yaptı. Polisin hırsızlık olayını yapan kişi veya kişilerin kimliklerinin tespiti için başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



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