Samsun'da, ADD'nin 'fener alayı'na Valilik'ten izin yok

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi tarafından yapılmak istenen \'fener alayı\' etkinliğine Valilik izin vermedi.

Samsun Valiliği, ADD tarafından 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle her yıl düzenlenen 19 Mayıs Fener Alayı\'na bu yıl izin vermedi. İl Olağanüstü Hal Bürosu\'nun ADD Samsun Şubesi\'ne gönderdiği yazıda, \"19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması düşünülen \'fener alayının\' yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir\" denildi.

Karara tepki gösteren ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, \"Fener alayı için Valiliğe yazımızı Mayıs ayının başında yazdık. Talebimiz saat 22.00\'de Kurtuluş İskelesi\'nden başlayacak bir fener alayı yapılmasıydı. Valilik ise saat 18.00\'de DSİ önünden başlayan, Cumhuriyet Meydanı\'nda son bulan bir fener alayını güzergâh olarak belirledi. Belirtilen bu saatin o günün Ramazan ayı olması, insanların oruçlu olması ve güzergâh boyunca iftara hazırlık nedeniyle insanları rahatsız edeceği kaygılarımızı 9 Mayıs\'ta yazdığımız yazı ile Valiliğimize ilettik. Fener alayının saat 21.00\'de Kurtuluş İskelesi\'nden başlaması ile ilgili talebimizi belirttik. 15 Mayıs\'ta cevap lütfunda bulunuldu. Daha önce saat 18.00\'de yapmamıza izin verilen geleneksel fener alayı etkinliğimiz tamamen hiçbir mazeret gösterilmeden iptal edildi ve bizlere izin verilmedi\" diye konuştu.

Özkefeli, \"19 Mayıs 1919\'da Türkiye Cumhuriyeti için güneşin doğduğu bu coğrafyada, milli mücadelenin sembolü topraklarda Cumhuriyetin doğuşunu sembolize edecek fener alayı coşkumuz engellendi. Gençlere armağan edilmiş bu bayramda, gençlerin milli yürüyüşüne engel olunmuştur. Böyle bir engelleme, bu şehrin mülki idaresine yakışmamış, Samsun halkı için bir üzüntü nedeni olmuştur\" dedi.

Işık Özkefeli, tüm Atatürkçülerin 19 Mayıs günü saat 21.00\'de elinde Türk bayrağı ile temsilen yürüyeceğini söyledi.



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