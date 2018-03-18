T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da ADD'den fener alayı yürüyüşü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Atatürkçü Düşünce Derneği  (ADD) Samsun Şubesi tarafından '18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü' nedeniyle fener alayı düzenlendi

18 Mart 2018 22:24

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Atatürkçü Düşünce Derneği  (ADD) Samsun Şubesi tarafından \'18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü\' nedeniyle fener alayı düzenlendi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanlığı tarafından  \'18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü\' nedeniyle \'Çanakkale Zafer,\' adlı fener alayı düzenlendi. İlkadım İlçesi\'ndeki DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan, yaklaşık 250 kişilik grup, yürüyüşe geçti. Ellerindeki meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyen grup \'Atatürk gençliği görev başında\' ve Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', şeklinde slogan attı. İstiklal Caddesi\'nden geçen grup, yürüyüşünü Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı\'nda tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUN Atatürkçü Düşünce DerneğiSamsunMartAnma GünüAtatürkçü Düşünce Derneği SamsunBaşkanlığıZaferDSİBölge MüdürlüğüEllerindekiTürkMustafa KemalCaddesiCumhuriyet Caddesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24