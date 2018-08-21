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Samsun'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı

21 Ağustos 2018 14:03

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar da kendilerini yaraladı.
Kentte Kurban Bayramı\'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kurban kesimi sürerken bazı vatandaşlar kazayla kendilerini elleri ve bacaklarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınları tarafından hastanelere kaldırılan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

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