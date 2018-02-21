Samsun'da 7 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 7 farklı hırsızlık suçundan dosyası bulunan 18 yaşındaki İbrahim Özdemir, polisin takibi sonucu yakalandı.

İlkadım ve Canik ilçelerinde 4 işyerinden nakit para ve cep telefonu, 1 kamyonetten 17 bin lira değerinde kablo ve 2 motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen İbrahim Özdemir, polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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