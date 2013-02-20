Samsun'da 5 gün önce bildiri dağıtılmış

BDP'li milletvekillerinin saldırılara maruz kaldığı Samsun'da 5 gün önce 'Türkçü ve Milliyetçi Cephe' imzalı bildiri dağıtıldığı ortaya çıktı. Halkevi'ne bırakılan bildiride, "Seyirci kalırsak, bölünmeye ortak olmuş sayılmaz mıyız" deniliyor.

BDP ’li 4 milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi heyetinin çıktığı Karadeniz turunun Sinop ve Samsun ayağında saldırılarla yüz yüze kalmasınden 5 gün önce Samsun'da ‘Türkçü ve Milliyetçi Cephe’ adlı grup tarafından bildiri dağıtıldığı ortaya çıktı. Samsun Halkevi’ne bırakılan provakatif bildiride, “Biz bu toplantılara seyirci kalırsak, tepkimizi ortaya koymazsak Türkiye ’nin bölünmesine ortak olmuş sayılmaz mıyız?” yazıyor.

Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre, organize saldırıdan beş gün önce, 14 Şubat’ta şehirde provakatif bildirilerin dağıtıldığı anlaşıldı. Samsun Halkevi’nin kapısının altına bırakıldığı belirtilen bildiride, Facebook üzerinden ve sosyal medyada örgütlendiği anlaşılan ‘Türkçü ve Milliyetçi Cephe’nin adı yer alıyor. Logosunda ‘Bozkurt’ amblemi bulunan grubun bildirisinde, “BDP’nin 17-19 Şubat’ta Karadeniz’de barış mitingleri yapacağı” söylenerek, “Neden Karadeniz?” diye soruluyor. Bu toplantıların Sinop, Samsun, Ordu ve Trabzon’da yapılacağı vurgulanan bildiride, “Biliyoruz ki Türkiye’nin milli refleksleri en yüksek şehirleri bu bölgede. Bu bölgedeki tepkilere göre Apo’yla görüşmelerin (İmralı diye şirin gösterilen) seyri farklı olacaktır. Eğer Karadeniz bu toplantılara tepki vermezse Türkiye’nin yıkım projesi çok daha hızlı yürütülecektir. PKK’nın Türkiye’de barınamadığı, eylem yapmadığı tek yer Karadeniz’dir” deniyor. Bildirinin sonunda, ““Eğer bu toplantılara seyirci kalırsak, tepkimizi ortaya koymazsak Türkiye’nin bölünmesine ortak olmuş sayılmaz mıyız?” diye sorularak, halk provoke ediliyor.

'Çatıdan saldırı'

Bu arada, TKP ve Halkevi’nin bulunduğu binaya yönelik saldırı sırasında çekildiği anlaşılan kimi resimler de gün yüzüne çıktı. Resimlerde, binanın hemen yakınındaki diğer binaların çatısında kimi saldırganların toplandığı ve taş attığı görülüyor.

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