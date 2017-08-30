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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı (4)

TAŞINARAK GETİRİLDİ, AYNI ŞEKİLDE GÖTÜRÜLDÜ Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl kutlamalarının Cumhuriyet Meydanı'ndaki kısmında yürüme zorluğu çeken 87 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Erzincan, üzerine oturduğu sandalye ile taşıyarak geti

30 Ağustos 2017 20:07

TAŞINARAK GETİRİLDİ, AYNI ŞEKİLDE GÖTÜRÜLDÜ
Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl kutlamalarının Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kısmında yürüme zorluğu çeken 87 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Erzincan, üzerine oturduğu sandalye ile taşıyarak getirildi. Sandalye üzerinde görevlilerin yardımıyla protokolün en önüne oturtulan Selahattin Erzincan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nda zorla ayakta durmasına rağmen oturmadı. Geçit törenine protokolün ilk sırasından izleyen Selahattin Erzincan, tören bitiminde yine oturduğu sandalyede taşınarak götürüldü.

 

 

 

 

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