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Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı (3)

KORE SAVAŞI'NA GÖNÜLLÜ GİTMİŞ Samsun'da 30 Ağustos Zefer Bayramı kutlamasında, yürüyemediği için iki kişinin taşıdığı sandalyeye oturtularak tören alanına getirilen Kore Gazisi Selahattin Erzincan'ın 1951 yılında Ankara'da 'Piyade onbaşı' olarak vatani gö

30 Ağustos 2017 18:11

KORE SAVAŞI\'NA GÖNÜLLÜ GİTMİŞ
Samsun\'da 30 Ağustos Zefer Bayramı kutlamasında, yürüyemediği için iki kişinin taşıdığı sandalyeye oturtularak tören alanına getirilen Kore Gazisi Selahattin Erzincan\'ın 1951 yılında Ankara\'da \'Piyade onbaşı\' olarak vatani görevini yaparken gönüllü olarak Kore\'ye gittiğini anlattı.
Kore Savaşı\'nda ulaştırma birliğinde görev yapan ve  23 ay kaldığı ve cepheye sevkiyat yaparken kolundan kurşunla vurularak gazi olan Selahattin Erzincan, askerlik dönüşü Devlet Su İşleri\'nde işçi olarak çalıştı. DSİ\'den emekli olan  Selahattin Erzincan\'ın tek çocuğu olan oğlu Ercan Erzincan babasından etkilenip askerliği seçti ve albay rütbesiyle görev yapıyor.
Selahattin Erzincan\'ın eşi Neziha bir yıl önce vefat etti.

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