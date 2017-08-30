Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl kutlamaları Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törenle başladı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, anıt şeref defterini imzaladı. Şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Kaymak, şöyle dedi:

\"Yüce milletimiz ve kahraman ordumuz, kutsal saydığı değerler uğrunda şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, düşman ne kadar güçlü olursa olsun yılmadan mücadelesini sürdürerek bu zaferi kazanmıştır. Toprakları işgal altında olan milletimize, bağımsızlığı yaşatan, milletimizin hürriyetinden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya gösteren bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti\'nin temelleri atılmıştır.\"

Atatürk Anıtı önündeki törenn ardından Samsun Valiliği\'nde kutaa töreni düzenlendi. Törende Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kutlamaları kabul etti.

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