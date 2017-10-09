T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da 3 gasp şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 16 gün içinde, 3 ayrı gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı

09 Ekim 2017 18:03

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 16 gün içinde, 3 ayrı gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, 3 gün önce, İlkadım İlçesi\'nde bulunan Pazar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ali K., 39 yaşındaki Necep P. ve 19 yaşındaki Yunus K., yolda yürüyen 41 yaşındaki Adem Coşkun\'dan yanına gelerek, sigara istedi. Şüpheliler, sigara vermek için hareket eden Coşkun\'un ellerini ve ağzını kapatırken, cebindeki bin lirayı gasp ederek, olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 şüpheliyi dün yakalayıp, gözaltına aldı.
Soruşturma sırasında, şüphelilerden Ali K. ve Recep P.\'nin, 23 Eylül günü yolda yürüyen 61 yaşındaki Abdullah Karaca\'nın boğazına bıçak dayayıp, 35 lirasını gasp ederek, Karaca\'yı dövdüğü ortaya çıktı. Diğer şüpheli Yunus K.\'nin ise 28 Eylül\'de 52 yaşındaki Ömer Yağmur\'un boğazına bıçak dayayıp, sigarasıyla 11 lira parasını gasp ettiği tespit edildi.
İlkadım\'da, 16 gün içinde 3 ayrı gasp olayını gerçekleştiren şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHASAMSUNOlayPazar MahallesiAliNecepYunusAdem CoşkunCoşkunSoruşturmaRecepEylülAbdullah KaracaKaracaDiğerYağmurFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24