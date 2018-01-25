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Samsun'da 20 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN polisinin FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, içlerinde ihraç edilen öğretmenler ile örgüte ait kurumlarda çalışanların da bulunduğu 2'si kadın 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi

25 Ocak 2018 17:04

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN polisinin FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, içlerinde ihraç edilen öğretmenler ile örgüte ait kurumlarda çalışanların da bulunduğu 2\'si kadın 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün önce il merkezinde, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenler ile daha önce kapatılan örgüte ait kurumlarda çalışan 2\'si kadın 20 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen suç delillerine el koyuldu. Yapılan soruşturmada, gözaltındaki bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock\'u kullandığı tespit edildi.
Emniyette 7 gün boyunca sorgulanan 20 şüpheli, bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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