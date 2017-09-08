Samsun'da 2 yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 2 ayrı silahla yaralama olayından aranması bunulan 19 yaşındaki Yılmaz Cem S. polis tarafından yakalandı, mahkemece tutuklandı.

Samsun\'un İlkadım İlçesi\'nde bulunan Adalet ve Kışla Mahallesinde yaklaşık 5 ay önce meydana gelen 2 silahla yaralama olayının şüphelisi olarak aranan Yılmaz Cem S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yılmaz Cem S., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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