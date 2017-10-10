Samsun'da 2 uyuşturucu ticareti sanığına hapis cezası

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklu yargılanan 3 sanıktan 2\'si hapis cezasına çanptırıldı. 1 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, Atakum İlçesi Yalı Mahallesi\'nde yaklaşık 7 ay önce meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmasında, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Mustafa Hakkı Diler\'in evine baskın yaptı. Evde arama yapan sivil ekipler, 4 ayrı yere gizlenmiş 2 kilo 263 gram esrar ele geçirildi. Diler ile evde bulunan Ayhan G. gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sırasında ele geçen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu ortaya çıkan Emrah Kurnaz\'ın Gülsan Sanayi Sitesi\'ndeki işyerinde yapılan aramada da 145 gram esrar, işyerindeki bir otomobil lastiğine gizlenmiş 0.59 gram esrar kırıntısı ele geçirilip gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde haklarında \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan dava açılan 3 sanık, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Sanıklar, mahkeme heyetine suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini kalep etti.

Sanık ifadelerinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Emrah Kurnaz\'ı \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 8 yıl 4 ay, Mustafa Hakkı Diler\'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Diğer tutuklu sanık Ayhan G.\'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.



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