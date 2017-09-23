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Samsun'da 2 Ugandalı kadın fuhuştan yakalandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda Ugandalı 2 kadın gözaltına alındı

23 Eylül 2017 19:37

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda Ugandalı 2 kadın gözaltına alındı.
Olay, Samsun\'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle\'de bulunan bir rezidansta 2 gün önce meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu ekipleri, Uganda uyruklu 30 yaşındaki S.M. ile 36 yaşındaki R.N. adlı kadınların para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti. Kendilerini müşteri olarak tanıtan polisler, 2 kadını suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.M. ve R.N., sağlık raporu ve işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne teslim edildi.
 

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